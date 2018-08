Bei einem schweren Autounfall in der Nähe von Schwieberdingen (Landkreis Ludwigsburg) sind fünf Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, verlor eine 30-Jährige am Samstag die Kontrolle über ihren Wagen und krachte frontal in ein entgegenkommendes Fahrzeug. Der Wagen der Frau überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin und ihr 28 Jahre alter Begleiter wurden schwer verletzt - die drei Insassen des anderen Autos ebenfalls. Die Feuerwehr war mit fast 60 Mann am Unfallort.