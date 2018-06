Villingen-Schwenningen (dpa/lsw) - Fünf Mitarbeiter einer Schreinerei in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) sind nach einem Feuer ins Krankenhaus gekommen. Sie haben sich am Dienstag bei Löschversuchen Rauchvergiftungen zugezogen, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler hatte sich Sägestaub entzündet und das Feuer am Filter einer Absauganlage ausgelöst. Diese sei stark beschädigt worden. Der Schaden beträgt rund 30 000 Euro.

