Fünf Menschen von ätzenden Dämpfen in Firma verletzt

Beim Austritt einer Säure aus einer undichten Flasche in einem Betrieb in Renningen (Kreis Böblingen) sind fünf Mitarbeiter verletzt worden. Das Flußsäure-Gemisch entwickelte ätzende Dämpfe, mit denen mehrere Mitarbeiter am Mittwochmorgen in einem Lagerraum in Kontakt kamen, wie die Polizei mitteilte. Fünf von ihnen erlitten Atemwegsreizungen und wurden vom Rettungsdienst zur Untersuchung in Krankenhäuser gebracht. Eine Gefahr für Anwohner und Mitarbeiter angrenzender Unternehmen bestand nach Angaben der Polizei zu keinen Zeitpunkt.

Das Unternehmen handelt nach Angaben der Feuerwehr mit Laborbedarf. Der Behälter war vermutlich beim Transport beschädigt worden, wie der örtliche Feuerwehrkommandant am Mittwoch sagte. Rund zwei Liter der Säure seien ausgelaufen und von den Mitarbeitern sofort notdürftig gebunden worden. Die Feuerwehr habe die Flüssigkeit schließlich aufgenommen und in einem sicheren Behälter verpackt.

