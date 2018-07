Friedrichshafen (dpa/lsw) - Der VfB Friedrichshafen entsendet ein Spieler-Quintett zur Volleyball-EM in Österreich und der Tschechischen Republik. Von Samstag an sind vom deutschen Meister Nikola Rosic (Serbien), Joao José (Portugal), Oliver Venno (Estland), Juraj Zatko (Slowakei) und Marcus Böhme (Deutschland) bei der Europameisterschaft im Einsatz. Das teilte der Verein am Freitag mit.

