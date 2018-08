Förderung nur bei gutem Lohn: Preis für Landesgesellschaft

Weil sie ihre millionenschwere Filmförderung nur noch an Produktionen vergibt, die gerechte Löhne garantieren, erhält die Landesgesellschaft MFG eine Auszeichnung. Der Bundesverband Schauspiel (BFFS) zeichnet die Filmfördergesellschaft MFG mit dem „Ehrenpreis Inspiration“ aus. Geschäftsführer Carl Bergengruen wird die Ehrung für seine Initiative am 14. September entgegennehmen, wie die MFG in Stuttgart mitteilte.

Nach wie vor gebe es vor allem kleinere Filmproduktionen, bei denen Gewerke wie Kameraleute, Cutter oder Maskenbildner nicht fair bezahlt würden, hieß es bei der MFG. Fördergeld gebe es nur noch für diejenigen, die branchenübliche Gehälter zahlten. Die MFG sei damit die erste regionale Filmförderung, die Einhaltung sozialer Standards in ihre Richtlinien aufgenommen habe.

Auch „die größte arbeitsrechtliche Selbstverständlichkeit der Welt“ brauche Menschen, die ihr eigenes Gewissen ernst nehmen, begründete die BFFS den Ehrenpreis für Bergengruen. Im Jahr 2017 förderte die MFG nach eigenen Angaben rund 50 Filmproduktionen mit starkem Südwestbezug. Die Fördersumme betrug insgesamt 9,7 Millionen Euro im Bereich Produktionsförderung.

MFG Baden-Württemberg