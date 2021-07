Extremistische Gewalt im Südwesten geht deutlich zurück

Extremisten haben in Baden-Württemberg im Corona-Jahr 2020 deutlich weniger Straf- und Gewalttaten verübt. Das geht aus dem neuen Verfassungsschutzbericht hervor, der am Donnerstag in Stuttgart veröffentlicht wurde. Der Geheimdienst verzeichnete im vergangenen Jahr 455 linksextremistische Straftaten, 2019 waren es noch 486. Die Zahl linkssextremistischer Gewalttaten ging demnach sogar fast um die Hälfte zurück - von 112 auf 59. Der Verfassungsschutz verzeichnete auch weniger Straftaten im Bereich des Rechtsextremismus und des islamistischen Extremismus. Im Bund ist die Entwicklung allerdings gegenläufig.

