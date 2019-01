Weil in den Straßenbauverwaltungen des Landes das Personal knapp ist, hat das baden-württembergische Verkehrsministerium die Planung weiterer Vorhaben an die Projektmanagementgesellschaft Deges vergeben.

Dazu gehört unter anderem die Planung des sechsstreifigen Ausbaus von Teilen der A 81 zwischen Stuttgart und Böblingen und Erhaltungsarbeiten an mehreren Brücken und an einem Tunnel im Zuge der A81 im Regierungsbezirk Freiburg, teilte das Haus von Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) am Mittwoch mit.

Zuvor hatte die Deges bereits mehrere Baumaßnahmen an der A81 und der A98 übernommen – sowie als erstes Pilotprojekt im Land die Arbeiten an der B 31 zwischen Immenstaad und Friedrichshafen-Waggershausen.

Gesellschafter der Deges sind der Bund und mehere Bundesländer. Letztere wollen ihre Anteile noch 2019 an den Bund übertragen. Dieser will die Deges ab 2020 in der geplanten bundeseigenen „Infrastrukturgesellschaft Autobahnen“ aufgehen lassen.