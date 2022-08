Explosionen in Horb: Tatverdächtiger ermittelt

Immer wieder sind der Polizei in Horb (Landkreis Freudenstadt) Explosionsgeräusche gemeldet worden - nun ist ein 26 Jahre alter Tatverdächtiger ermittelt. Am Mittwochmorgen durchsuchten Beamte seine Wohnung und stellten teilweise illegale Pyrotechnik und zudem Betäubungsmittel sicher, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mitteilten. Gegen den 26-Jährigen wird nun ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz und wegen fahrlässiger Brandstiftung geführt.

Pressemitteilung

