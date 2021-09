Explosion und riesige Rauchwolke sorgen für Verunsicherung in Stuttgart

In Stuttgart kommt es in diesen Minuten zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. Laut Angaben des Redaktionsnetzwerkes Deutschland stehen mehrere geparkte Busse auf dem Betriebsgelände der Stuttgarter Straßenbahnen AG in Flammen.

„Wir sind derzeit mit der Schadensabwehr beschäftigt und können noch nicht viel sagen. Wir sind aktuell mit drei Löschzügen vor Ort“, wird ein Feuerwehrsprecher vor Ort zitiert.

In der Katastrophen-Warn-App Nina wird die Bevölkerung aufgefordert, das Gebiet zu meiden.

nina_6156104a5ccf3.jpg

Mehrere Nutzer teilen in Sozialen Medien Fotos und Videos des Unglücks.

Dieser Text wird aktualisiert.