Baden-Baden (dpa/lsw) - Wegen falscher Befüllung ist am Donnerstag der Tank im Keller einer Baden-Badener Wäscherei explodiert. Da die Firmenleitung die Gefahr frühzeitig erkannt hatte, konnte sie das Gebäude rechtzeitig evakuieren, wie die Polizei berichtete. Mit Hilfe der Feuerwehr wurden rund 150 Mitarbeiter anderer Firmen und Anwohner im Umkreis von 300 Metern in Sicherheit gebracht. Die Explosion beschädigte am Morgen etliche Teile der Anlage. Zudem bestand zunächst die Gefahr, dass die ausgelaufenen Flüssigkeiten zu weiteren chemischen Reaktionen führen. Die Feuerwehr konnte die Reinigungsmittel schließlich mit Wasser verdünnen und auf diese Weise über die Kanalisation entsorgen. Nach etwa fünf Stunden hob die Polizei die Absperrungen auf. Ein Statiker prüft, ob die Wäscherei weiterhin genutzt werden kann.