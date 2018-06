Experten rechnen mit weiterem Rückgang der Arbeitslosigkeit

- Die Arbeitslosigkeit im Südwesten dürfte nach Einschätzung von Experten auch im November unter den Werten der Vorjahre liegen. Im Oktober war die Arbeitslosenquote dank der üblichen Belebung des Arbeitsmarktes im Herbst auf 3,8 Prozent gesunken - so deutlich wie sonst selten. 221 272 Menschen waren arbeitslos. Besonders stark ging die Arbeitslosigkeit unter jungen Menschen zurück. Die Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit gibt die Arbeitsmarktzahlen am Donnerstag in Stuttgart bekannt.

