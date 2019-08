Experten rechnen mit weiterem Anstieg der Arbeitslosigkeit

Nach dem leichten Anstieg im Juli dürfte die Arbeitslosigkeit in Baden-Württemberg im August weiter zugenommen haben. Experten gehen davon aus, dass die Quote wohl ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres liegen wird. Im August 2018 hatte sie bei 3,3 Prozent gelegen. Damals waren knapp 203 800 Menschen im Südwesten ohne Job. Ende Juli dieses Jahres lag die Quote bei 3,1 Prozent. Die Arbeitsagentur legt die aktuellen Zahlen heute vor.

Anstiege in den Sommermonaten sind nicht ungewöhnlich, weil in dieser Zeit immer viele Arbeits- und Ausbildungsverträge auslaufen und das neue Ausbildungsjahr noch nicht begonnen hat. Zuletzt hatte sich allerdings auch schon die abflauende Konjunktur bemerkbar gemacht.