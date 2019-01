Experten gehen von weiterem Anstieg der Arbeitslosigkeit aus

Die Zahl der Arbeitslosen in Baden-Württemberg dürfte im Januar erneut gestiegen sein. Experten gehen davon aus, dass sich die im Winter übliche Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt auch in diesem Jahr bemerkbar macht. Ende Dezember waren 185 480 Menschen im Südwesten ohne Job, die Quote lag bei drei Prozent. Im Vergleich mit dem Vorjahr dürfte die Lage im Südwesten aber weiterhin besser sein. Im Januar 2018 hatte es mehr als 212 000 Arbeitslose gegeben - eine Quote von 3,5 Prozent. Die Arbeitsagentur legt die aktuellen Zahlen heute in Stuttgart vor.