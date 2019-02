Experten fordern strengere Grenzwerte gegen Verkehrslärm

Im Kampf gegen Verkehrslärm fordern Experten strengere Grenzwerte. Bisher gilt Verkehrslärm tagsüber ab 70 Dezibel und nachts ab 60 Dezibel als gesundheitsgefährdend. Diese Schwellenwerte seien deutlich zu hoch, kritisierte am Freitag der baden-württembergische Lärmschutzbeauftragte Thomas Marwein (Grüne).

Auf seine Initiative hin unterzeichneten Wissenschaftler aus dem In- und Ausland in Stuttgart eine entsprechende Erklärung. Aus Sicht der Forscher sollen die Grenzen in einem ersten Schritt um jeweils fünf Dezibel abgesenkt werden. Marwein sagte, er wolle nun das Gespräch mit der Bundesregierung suchen und die Empfehlung an das Umweltbundesamt weiterleiten.