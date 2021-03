Experten erwarten leichten Rückgang der Arbeitslosigkeit

Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht am heutigen Morgen (10.00 Uhr) die Zahl der Arbeitslosen in Baden-Württemberg im Februar. Experten gingen vor der Bekanntgabe davon aus, dass die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vormonat etwas gesunken ist. Im Januar waren im Südwesten 283 621 Menschen arbeitslos gemeldet, die Quote lag bei 4,5 Prozent.

Dass die Zahl der Jobsuchenden seit Beginn der neuen Lockdown-Maßnahmen für viele Wirtschaftsbranchen Ende vergangenen Jahres nicht wieder deutlich gestiegen ist, liegt vor allem am Instrument der Kurzarbeit, von dem beispielsweise viele Betriebe aus dem Gastgewerbe und dem Einzelhandel Gebrauch machen. Wenn Unternehmen die Arbeitszeit ihrer Beschäftigten wie in der jetzigen Krise kürzen müssen, soll dieses Sondergeld aus der Arbeitslosenversicherung den Verdienstausfall der Mitarbeiter zum Teil ausgleichen und dazu beitragen, Entlassungen zu vermeiden.

