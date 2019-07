Experten erwarten leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit

Zum Start in die Sommerferien dürfte die Zahl der Arbeitslosen in Baden-Württemberg wie üblich leicht gestiegen sein. Experten gehen davon aus, dass zuletzt etwa so viele Menschen ohne Job waren wie vor einem Jahr. Ende Juli 2018 hatte die Arbeitsagentur im Südwesten knapp 190 500 Arbeitslose registriert. Die Quote lag bei 3,1 Prozent. Vor einem Monat, also im Juni, waren es 3 Prozent. Der Juli ist üblicherweise die Zeit, in der viele Arbeits- und Ausbildungsverträge auslaufen. Die Arbeitsagentur wird die aktuellen Zahlen am Mittwoch (10.00 Uhr) vorlegen.