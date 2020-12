Experten erwarten erneuten Rückgang der Arbeitslosigkeit

Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht heute die Zahl der Arbeitslosen in Baden-Württemberg im November. Experten gingen vor der Bekanntgabe davon aus, dass die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vormonat etwas gesunken ist. Im Oktober waren im Südwesten 274 271 Menschen arbeitslos gemeldet, die Quote lag bei 4,3 Prozent. Im November 2019 - also lange vor Beginn der Corona-Pandemie - hatte die Arbeitslosenquote noch lediglich 3,1 Prozent betragen.

Infolge der Corona-Krise war die Zahl der Arbeitslosen im Südwesten seit März zunächst stetig gestiegen. Erst im September kam die Trendwende - und die Zahlen sanken erstmals wieder.