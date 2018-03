Experten: Deutschland Paradies für illegales Glücksspiel

Deutschland hat sich aus Expertensicht zum europaweiten Paradies für illegale Glücksspielanbieter entwickelt. Hauptschuld daran sei das Versagen der Bundesländer bei der Glücksspielregulierung, sagte Professor Tilman Becker, Leiter der Forschungsstelle Glücksspiel der Universität Hohenheim, in Stuttgart. Die Bruttospielerträge des illegalen Online-Marktes ohne Sportwetten hätten sich in den vergangenen drei, vier Jahren auf geschätzt mehr als zwei Milliarden Euro verdoppelt. Dem Staat dürften dadurch weit mehr als eine halbe Milliarde Euro Steuern entgehen. Beim heute und morgen stattfindenden 15. Glücksspielsymposium der Uni Hohenheim in Stuttgart will Becker seine Analyse und Empfehlungen präsentieren.

Neben der Glücksspielregulierung und dem Vorgehen gegen illegale Anbieter beschäftigt sich das Symposium auch mit Suchtprävention, Geldwäsche oder neuen Technologien.

Forschungsstelle Glücksspiel

Glücksspiel-Symposium

Expertenliste Glücksspiel