Steuerzahlerbund und Schwäbische.de beantworten Ihre Fragen zur Grundsteuer in Baden-Württemberg

Das Webinar findet am Dienstag, 13. September, von 17 bis 18.30 Uhr statt.

Für alle, die noch unbeantwortete Fragen zur Grundsteuer haben, bietet der Bund der Steuerzahler Baden-Württemberg und Schwäbische.de Unterstützung an. In einem Online-Seminar zeigt Andrea Schmid-Förster, stellvertretende Landesvorsitzende des Steuerzahlerbunds, alles Wichtige rund ums Thema Grundsteuererklärung – und was dabei zu beachten ist.

„So funktioniert die Grundsteuererklärung – Bund der Steuerzahler und Schwäbische Zeitung klären auf“ heißt das Webinar, bei dem sich Leserinnen und Leser am Dienstag ab 17 Uhr hinzuschalten können.

Grundsteuerreform greift ab 2025

Offiziell noch bis Ende Oktober müssen alle Haus- und Wohnungsbesitzer eine Grundsteuererklärung abgeben. Nötig macht das die Reform der Grundsteuer, die ab 2025 greift.

„Wir bekommen seit Wochen täglich unzählige Anrufe und E-Mails mit Nachfragen“ Andrea Schmid-Förster

Der Bedarf an Hilfe beim Ausfüllen der sogenannten Feststellungserklärung sei groß, erklärt Andrea Schmid-Förster. „Wir bekommen seit Wochen täglich unzählige Anrufe und E-Mails mit Nachfragen“, berichtet sie. „Das zeigt, wie hoch der Informationsbedarf seitens der Bürger hier ist.“

Der Informationsbedarf ist groß

Aus diesem Grund bringt Schmid-Förster im Seminar alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf den neuesten Stand. Dabei geht sie vor allem auf die Informationen ein, die für Grundsteuerpflichtige besonders wichtig sind: Was ändert sich bei der Grundsteuer B für bebaute und unbebaute Grundstücke? Welche Daten müssen an das Finanzamt übermittelt werden? Und wie meldet man sich dafür online beim Steuer-Portal Elster an?

Steuerzahler bei der Erklärung unterstützen

„Uns als Bund der Steuerzahler ist es wichtig, die Steuerzahler mit unseren Informationen bei der Abgabe der Grundsteuererklärung bestmöglich zu unterstützen“, sagt Schmid-Förster. Sie ist Steuerberaterin und schon lange beim Bund der Steuerzahler tätig. Anfang des Jahres wurde sie als Mitglied des Vorstands und Leiterin der Steuerabteilung zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

Teilnehmer können Fragen stellen

Teilnehmerfragen kommen im Webinar auch nicht zu kurz. „Schwäbische Zeitung“-Leserinnen und -Leser können bequem von zu Hause aus ihre Fragen stellen. Das geht einfach über die Chat-Funktion.