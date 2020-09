Experten: Arbeitslosigkeit wohl weiter auf August-Niveau

Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht heute die Zahl der Arbeitslosen in Baden-Württemberg im September. Experten gingen vor der Bekanntgabe davon aus, dass die Arbeitslosigkeit im laufenden Monat in etwa auf demselben Niveau wie im August geblieben sein dürfte. Im Vormonat waren im Südwesten 294 396 Menschen arbeitslos gemeldet, die Quote lag bei 4,6 Prozent. Im September 2019 - also lange vor Beginn der Corona-Pandemie - hatte sie noch bei 3,2 Prozent gelegen.

In diesem Jahr sorgt die Corona-Krise seit dem Frühjahr für eine stetig steigende Zahl an Arbeitslosen. Zuletzt war der Anstieg jedoch nicht mehr ganz so stark ausgefallen.