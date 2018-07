Stuttgart (dpa) - Die teilweise Verlagerung der Produktion der Mercedes C-Klasse in die USA ist nach Ansicht des Autoexperten Ferdinand Dudenhöffer der richtige Schritt. „Daimler steht bei weitem nicht so gut da, wie man glaubt, wenn man an den Stern denkt“, sagte der Professor von der Universität Duisburg-Essen am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur dpa. „Daimler kämpft mit Ertragsproblemen und kann sich daher keine Kosten-Ineffizienzen erlauben.“ Die größten Konkurrenten Audi und BMW hätten sich sehr stark im Premiummarkt positioniert.