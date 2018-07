Ulm (dpa/lsw) - Schützenvereine sollten nach Expertenmeinung wegen Gewalttaten wie dem Amoklauf von Winnenden nicht verteufelt werden. „Sie sollten nicht als Buhmann in die Ecke gestellt werden“, sagte Jörg Fegert, Ärztlicher Direktor der Ulmer Kinder- und Jugendpsychiatrie, in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur dpa. Vielmehr müsse der Dialog mit ihnen gesucht werden. Denn gerade in Vereinen falle das seltsame Verhalten eines Mitgliedes auf. Deswegen müssten sie stärker sensibilisiert werden, forderte Fegert, der auch Mitglied im vom Land eingesetzten Expertenkreis „Amok“ ist. Am 11. März hatte ein 17 Jahre alter Schüler 15 Menschen und danach sich selbst erschossen.