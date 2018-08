Experte: Fall Staufen ist nur „die Spitze eines großen Eisbergs“

Professor Jörg Fegert (61) ist Ärztlicher Leiter der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie am Universitätsklinikum Ulm. Der Experte für Kinderschutz stammt aus Heilbronn. Er war Mitglied am runden Tisch sexueller Kindesmissbrauch, den die Bundesregierung nach Missbrauchsfällen in der Odenwaldschule und der katholischen Kirche einberief. Fegert saß in der Kommission, die den Amoklauf von Winnenden aufarbeitete.