Experte erwartet weiter angespannte Lage auf Immobilienmarkt

Stuttgart (dpa/lsw) - Die angespannte Lage auf dem Immobilienmarkt in Baden-Württemberg wird sich einem Experten zufolge in Zukunft wohl kaum entschärfen. „Speziell in den großstädtischen Ballungsräumen hat sich das Angebot deutlich verknappt. Gleichzeitig ist die Nachfrage sehr hoch“, sagte der Leiter des Marktforschungsinstituts des Immobilienverbandes (IVD), Prof. Stephan Kippes, der Nachrichtenagentur dpa in Stuttgart. „Eine Veränderung ist derzeit nicht in Sicht.“ Der Druck auf die Großraumzentren werde immer höher. Ein besonderer Brennpunkt sei die Landeshauptstadt: „Sowohl bei den Miet- als auch Kaufobjekten dreht sich die Preisspirale in Stuttgart weiter nach oben“, erklärte Kippes.

IVD-Statistik für Stuttgart 2012

Immobilienpreisspiegel Baden-Württemberg 2011/2012