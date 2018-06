Exklusiv für Abonnenten: Schwäbische startet Premium-Inhalte

Die Schwäbische startet mit neuen Premium-Inhalten in den Juni. Die Redaktionen von Aalen im Norden bis Lindau im Süden, von Spaichingen im Westen bis Leutkirch im Osten, die Kollegen in der Zentrale in Ravensburg sowie die Korrespondenten im In-und Ausland erstellen ab sofort Inhalte, die ausschließlich zahlenden Digitalabonnenten zur Verfügung stehen.

Die extra für Abonnenten erstellten Inhalte können starke Autorenstücke aus den Regionen sein, die besonders für die digitalen Kanäle aufbereitet wurden. Oder etwa interaktive Karten mit Servicecharakter, Multimedia-Reportagen, Erklärstücke, exklusive Hintergrundberichte und vieles mehr.

„Wir haben vor fünf Jahren Bezahlangebote im Netz etabliert. Die Resonanz ist gut: Tausende schätzen unseren Journalismus auch im Internet wert. Mit den Premium-Inhalten erhalten die treuen Leser nun noch mehr für ihr Geld“, sagt Yannick Dillinger, stellvertretender Chefredakteur und Leiter Digitales.

Leser erkennen die Premium-Inhalte auf der Start-, den Landkreis, den Orte- und den Ressortseiten anhand eines „Für Abonnenten“-Schriftzugs. Auf Facebook deutet ein „Für Abonnenten“ im Artikelbild auf einen Premium-Inhalt hin. „Wir möchten die Evolution unseres Paid Content-Modells so transparent und einfach wie möglich gestalten. Die Leser sollen schnell wissen, was sie erwartet“, erklärt Jan Halpape, Geschäftsführer von Schwäbisch Media Digital.

Für die restlichen Inhalte ändert sich zunächst nichts: Nicht-Abonnenten können je Monat fünf Beiträge kostenfrei konsumieren [30 Tage ab der ersten Lektüre]. Dann haben sie die Möglichkeit, durch eine kostenlose Registrierung Zugang zu weiteren fünf Inhalten zu erlangen. Danach könnten sie als Abonnenten unbegrenzten Zugriff bekommen und erhalten Zugriff auf die Premium-Inhalte. „Wir freuen uns, dass unsere Redaktionen diesen Mehrwert für unsere treusten Leser schaffen und sind gespannt auf die Rückmeldungen“, so Dillinger.

Unser Versprechen:

Wir liefern Ihnen auf Schwäbische.de die relevantesten Inhalte aus dem Süden für den Süden. Unsere Journalisten berichten an sieben Tagen die Woche von früh bis spät. Bei uns finden Sie die wichtigsten Texte, Videos, Bildergalerien und Grafiken, wir überraschen Sie mit aufwändig produzierten Multimedia-Reportagen wie das mit dem Peter Boenisch Gedächtnispreis ausgezeichnete und für den Grimme Online Award nominierte „Schmerz“ über den 15. Jahrestag der Flugzeugkatastrophe von Überlingen.

Komplexe Themen machen wir Ihnen in Erklärvideos und interaktiven Grafiken/Karten verständlich. Bei Breaking News informieren wir Sie in Echtzeit – mit Live-Tickern und –Videos. Wir diskutieren mit Ihnen auf Facebook und Twitter, wir versorgen Sie auf Instagram mit den schönsten Bildern des Südens und wir schicken Ihnen die wichtigsten News via WhatsApp auf Ihr Smartphone.