Exhibitionist entblößt sich vor Kleinkindern in S-Bahn

Ein Mann hat sich in einer S-Bahn in Richtung Backnang (Rems-Murr-Kreis) vor zwei Kleinkindern entblößt und sich auch nicht von der Mutter der Kleinen davon abbringen lassen. Die Frau alarmierte schließlich die Polizei, als sie mit den beiden 14 Monate alten Kindern in Kornwestheim die Bahn verließ. Wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte, konnten Beamte den 20-Jährigen in Backnang am Bahnhof stellen. Ein Strafverfahren wurde nach dem Vorfall am Montagabend eingeleitet.