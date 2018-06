Ex-Weltmeister Holzdeppe peilt ersten Sechs-Meter-Sprung an

Stabhochsprung-Ass Raphael Holzdeppe will im Januar die Sechs-Meter-Marke ins Visier nehmen. Dies kündigte der Weltmeister von 2013 am Donnerstag bei einer Pressekonferenz zum Karlsruher Leichtathletik-Hallen-Meeting (6. Februar) an. „Ich habe vor, die sechs Meter zu springen. Und Karlsruhe oder Berlin, das ist so das Fenster, wo es passieren könnte“, sagte der Olympia-Dritte von London auch im Hinblick auf das ISTAF-Indoor am 13. Februar.

Die Hallensaison will Holzdeppe trotz der Vorbereitung auf die Sommerspiele 2016 mit vollem Einsatz angehen. „Natürlich ist das im Hinterkopf, denn es ist ja das größte Ziel von allen. Aber wenn ich eine Hallensaison springe, dann springe ich sie voll“, sagte der 26-Jährige von LAZ Zweibrücken nach seiner Rückkehr aus dem Trainingslager in Südafrika. „Danach schaue ich auf die Europameisterschaften und erst dann auf Rio de Janeiro.“

Auch mit dem Stand der Vorbereitung ist er voll zufrieden, die 5,70 Meter hat er bei 38 Grad im Training bereits übersprungen. „Vom Trainingsplan her bin ich voll im Soll. Mein Hauptziel ist es jetzt, das, was ich erarbeitet habe, gesund durchzubringen bis Anfang Januar. Dann sollte einer guten Hallensaison nichts im Wege stehen“, meinte Holzdeppe, der eine Bestleistung von 5,94 Meter vorweisen kann.

