Ex-Trainer Zürn Sportlicher Leiter bei SG BBM Bietigheim

Der abstiegsbedrohte Handball-Bundesligist SG BBM Bietigheim will seine Strukturen weiter professionalisieren. Dazu verpflichtete der Aufsteiger seinen früheren Trainer Jochen Zürn als Sportlichen Leiter des Erstliga-Teams der Männer. Neben seiner Tätigkeit als Internatsleiter am Olympiastützpunkt in Heidelberg sei der 56-Jährige in Abstimmung mit Cheftrainer Ralf Bader für die Kaderplanung verantwortlich und bilde das Bindeglied zwischen Mannschaft und Geschäftsstelle, teilte der Verein am Donnerstag mit. Zürn war bis 2013 selbst mehrere Jahre lang Trainer der SG BBM, die als Tabellenvorletzter in die WM-Pause geht.

