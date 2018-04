Ex-Rektorin stellt sich weiteren Fragen im Zulagen-Ausschuss

Der Untersuchungsausschuss des Landtags setzt die Befragung der früheren Rektorin zur Zulagenaffäre an der Verwaltungshochschule Ludwigsburg fort. Die 2015 von Hochschulrat und Senat abgewählte Claudia Stöckle stellt sich heute in Stuttgart den Fragen der Abgeordneten. In der vorherigen Sitzung hatte sie von Intrigen und Mobbing gegen sich gesprochen. Dabei habe sie sich vom Wissenschaftsministerium allein gelassen gefühlt.

Weiteres Thema dürfte ein kürzlich aufgetauchter Aktenordner sein, den Studenten der vom Ministerium eingesetzten Kommission zur Lösung der Führungskrise gegeben hatten. Das Gremium war in der zweiten Jahreshälfte 2014 tätig und hatte einen personellen Neuanfang an der Hochschule empfohlen. Zudem wollen die Abgeordneten beraten, wie sie auf die Weigerung des Ministeriums reagieren, ihnen Einsicht in ein Gutachten zum Umgang mit den Zulagen zu gewähren.

Der Ausschuss soll die Vorgänge rund um Zulagen an Professoren der Hochschule klären. Im Fokus stehen auch das Krisenmanagement und mögliche Pflichtverletzungen von Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne).

