Für den früheren Spitzenspieler Tommy Haas ist Steffi Graf im Tennis eine „der Allergrößten aller Zeiten“. „Wir brauchen nicht darüber reden. Steffi ist eine absolute Weltklassespielerin gewesen, eine der größten im Tennis überhaupt“, sagte der 41-Jährige am Mittwoch in Stuttgart anlässlich des 50. Geburtstags Grafs an diesem Freitag (14. Juni). Graf gewann in ihrer Karriere 22 Titel bei den Grand-Slam-Turnieren. „Zu dem Zeitpunkt waren wir sehr verwöhnt“, sagte Haas. „Sie ist eine wirklich tolle Frau. Ich wünsche ihr nur das Beste. Alles Gute zum Geburtstag!“

Turnierbaum MercedesCup

Ergebnisse MercedesCup

Homepage MercedesCup