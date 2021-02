Ex-Partnerin erschlagen: 13 Jahre Haft für 50-Jährigen

Weil er seine Ex-Partnerin erschlagen hat, ist ein 50-Jähriger vom Landgericht Konstanz zu einer Haftstrafe von 13 Jahren verurteilt worden. Das Gericht sprach den Mann am Donnerstag des Totschlags schuldig. Die Kammer sah es als erwiesen an, dass der Kroate die Mutter seiner drei Kinder im Mai 2020 mit einem stumpfen Gegenstand erschlagen hat, weil sie sich wegen eines anderen Mannes von ihm getrennt hatte. Er fürchtete nach Ansicht der Kammer vor allem um den Umgang mit den Kindern. Elementare Fragen zur Tat in der ehemals gemeinsamen Wohnung in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) sind laut Gericht offen geblieben.

Angeklagt war der Mann wegen Mordes. Die Staatsanwaltschaft hatte auf eine lebenslange Haftstrafe aus niedrigen Beweggründen plädiert. Die Verteidigung hatte eine Verurteilung wegen Totschlags gefordert. Der Mann hatte zum Tatvorwurf geschwiegen. Er soll 10 000 an die Hinterbliebenen zahlen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

