Ex-Heimkinder: Verfolgung von Gewalttätern darf nicht enden

Die Verfolgung von gewalttätigen Heimerziehern der 60er und 70er Jahre darf nach Ansicht von Opfern nicht verjähren. „Die müssten bis an ihr Lebensende bangen müssen, verfolgt zu werden“, sagte das Ex-Heimkind Willy Dorn (64) aus Ulm am Montag in Stuttgart. Dort legte Sozialminister Manne Lucha (Grüne) den Abschlussbericht der Beratungsstelle „Heimerziehung 1949-1975 Baden-Württemberg“ vor. 2400 Männer und Frauen haben sich dort in den vergangenen sechs Jahren gemeldet und von teils schrecklichen Erfahrungen in den Heimen in Baden-Württemberg berichtet. Das ist ein Bruchteil der vermuteten Opfer, die in den Heimen unter Gewalt und Demütigungen gelitten haben. Bundesweit geht man von 800 000 aus.

