Der Fußball im Saarland trauert um Herbert Binkert. Der frühere saarländische Nationalspieler ist am Samstag im Alter von 96 gestorben, wie der SFV am Wochenende mit Verweis auf die Familie Binkerts mitteilte. Der in Karlsruhe geborene Stürmer stand 1943 und 1952 mit dem FV Saarbrücken beziehungsweise mit dem 1. FC Saarbrücken in den Endspielen um die deutsche Meisterschaft, die gegen den Dresdner SC und den VfB Stuttgart verloren gingen.

Binkert spielte auch für den Karlsruher FC Phönix und den VfB Stuttgart sowie zwölfmal in der Saarländischen Nationalmannschaft Er war 1954 in Saarbrücken dabei, als es in der WM-Qualifikation gegen Deutschland ein 1:3 gab. Nach seiner Spielerkarriere arbeitete Binkert unter anderem bei Röchling Völklingen, Borussia Neunkichen, beim FC Homburg und 1. FC Saarbrücken.

Pressemitteilung des Saarländischen Fußballverbandes