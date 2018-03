Ex-EnBW-Chef rechnet mit Mappus ab

Der frühere EnBW-Vorstandschef Gerhard Goll hat am Freitag als Zeuge vor dem EnBW-Untersuchungsausschuss in zentralen Punkten den Darstellungen des früheren Ministerpräsidenten Stefan Mappus (CDU) und seiner Berater widersprochen.

Für den Rückkauf der EnBW-Aktien vom französischen EdF-Konzern im Spätherbst 2010 bezahlte das Land 4,7 Milliarden Euro, zudem wurde der Landtag umgangen.

Gerhard Goll (70) konnte am Freitag Behauptungen von Mappus und dessen engstem Vertrauten Dirk Notheis von der Investmentbank Morgan Stanley nicht bestätigen, die EdF habe angesichts eines Dauerzwists mit dem anderen großen Anteilseigner OEW von der EnBW genug gehabt. Noch im September habe die EdF intern ein Strategiepapier für die weitere Zusammenarbeit mit der OEW erarbeitet. In diese Zeit allerdings platzten auch Äußerungen von Mappus vor Frankfurter Wirtschaftsjournalisten, die den Stolz der Franzosen verletzt hätten. So sieht es Goll. Deshalb habe er Mappus einen „heftigen Brief“ geschrieben, in dem er diesem angeblich auch mangelnde Souveränität vorwarf. Ende Oktober hätten ihm seine EdF-Kontaktleute dann zum ersten Mal angedeutet, das Land wolle die Anteile zurückerwerben. Anfang Dezember hätte es geheißen: „Die deutsche Seite will im Dezember kaufen oder gar nicht.“ Grün-Rot unterstellt Mappus, aus Wahlkampfzwecken versucht zu haben, sich als großer Macher zu zeigen. Mappus hatte dagegen beteuert, er habe den Verkauf der Aktien an einen ausländischen Interessenten verhindern wollen.

Die Dame in rot

Eine Frau im roten Blazer brachte schon am Freitag Vormittag die Vertreter von CDU und FDP im Ausschuss gegen sich auf. Rechnungshofdirektorin Hilaria Dette referiert mitnichten nur über Zahlen. Sie wertet ihre Aussagen stark. In ihrer Schlussbemerkung merkte sie süffisant an, „dass diese Olympiateilnahme nicht zum Erfolg führen konnte“. Olympia war ein von Mappus ausgegebener Deckname für den Rückkauf der Aktien.

Hilaria Dette hat jenes Gutachten maßgeblich erstellt, das auch die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen Mappus und Dirk Notheis wegen des Verdachts der Untreue zulasten des Landes angestoßen hat. Das Gutachten nimmt zwar keine klare Stellungnahme dazu, ob der Kaufpreis überhöht war. Drei gravierende Verstöße aber gegen die Landeshaushaltsordnung listete Hilaria Deppe am Freitag auf. Für das Land bestand demnach keine akute Gefahr, dass die Stromversorgung zusammenbricht. Deshalb sei der Einsatz des Notbewilligungsrechts am Landtag vorbei nicht gerechtfertigt gewesen. Der Preis sie nicht sorgfältig ermittelt worden. Risiken seien nicht mit eingeflossen. Die Landeshaushaltsordnung aber schreibe vor, bei jedem Geschäft den günstigsten Preis für das Land herauszuholen und nicht einen Betrag „irgendwie“ zu ermitteln. „Fassungslos“ habe sie schließlich darauf reagiert, wie viele Mitarbeiter von Morgan Stanley und den eingeschalteten Kanzleien von den Verhandlungen gewusst hätten – aber nur ein ganz kleiner Kreis aufseiten der Regierung.