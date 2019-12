Ex-Daimler-Chef Zetsche engagiert sich für Natur in Afrika

Der frühere Daimler-Chef Dieter Zetsche engagiert sich künftig für den Naturschutz in Afrika. „Ich bin dabei, für African Parks eine deutsche Stiftung aufzubauen“, schrieb Zetsche am Donnerstag im Online-Netzwerk LinkedIn. Die Organisation mit Sitz in Johannesburg in Südafrika verwaltet nach eigenen Angaben 16 Nationalparks und Schutzgebiete in mehreren afrikanischen Ländern nach dem sogenannten öffentlich-privaten Partnerschaftsmodell (engl. Public Private Partnership, PPP). Neben dem Natur- und Artenschutz geht es auch um die Entwicklung der lokalen Wirtschaft und des Tourismus, wie es auf der Webseite heißt.

„African Parks schafft es, Flora und Fauna auf großen Flächen Afrikas effektiv zu schützen und gleichzeitig den Menschen vor Ort Arbeit, Gesundheit und Bildung bereitzustellen. Das hat mich begeistert und zur Mitarbeit bewegt“, schrieb Zetsche. Der 66-Jährige war mehr als 13 Jahre Vorstandsvorsitzender des Autobauers Daimler. Im Mai dieses Jahres übergab er den Posten an seinen Nachfolger Ola Källenius. Seither ist er Aufsichtsratschef beim Reisekonzern Tui.

LinkedIn-Beitrag