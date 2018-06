Ex-CDU-Generalsekretär Laurenz Meyer meidet Talkshows

Rust (dpa/lsw) - Der frühere CDU-Generalsekretär Laurenz Meyer lässt sich auch im Jahr der Bundestagswahl nicht zu Auftritten in Fernseh-Talkshows bewegen. „Für mich ist das ein Tabu“, sagte der 65-Jährige am Montag in Rust bei Freiburg der Nachrichtenagentur dpa. „Ich finde es falsch, wenn Politiker, die nicht mehr in der Arena der täglichen Politik stehen, von der Seite aus kommentieren und alles besser wissen, ohne Verantwortung tragen zu müssen.“ Er halte sich mit politischen Äußerungen und Auftritten daher zurück. Meyer war von 2000 bis 2004 Generalsekretär der CDU. 2009 scheiterte er bei der Bundestagswahl und zog sich aus der Politik zurück.