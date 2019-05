Ex-Bundesliga-Profi Balakow neuer Nationaltrainer Bulgariens

Der ehemalige Bundesliga-Profi Krassimir Balakow wird neuer Fußball-Nationaltrainer Bulgariens. Der 53-Jährige werde am 7. Juni in der EM-Qualifikation gegen Tschechien sein erstes Spiel bestreiten, teilte der bulgarische Fußballverband am Dienstag mit. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet.

„Ich bin extrem glücklich, dass einer der größten Namen in der bulgarischen Sport-Geschichte einem langfristigen Vertrag als Nationaltrainer zugestimmt hat“, sagte Bulgariens Verbandsboss Borislaw Michailow laut der Mitteilung.

Der frühere Spieler des VfB Stuttgart tritt die Nachfolge von Petar Hubtschew an und soll sein Heimatland zur ersten EM-Teilnahme seit 16 Jahren führen. Aktuell trainiert Balakow noch den bulgarischen Erstligisten FK Etar Weliko Tarnowo. Nach dem Saisonende wird Balakow dann das Nationalteam übernehmen.

Kader VfB Stuttgart

Tabelle der Fußball-Bundesliga

Spielplan VfB Stuttgart

Bild-Bericht - Bezahlschranke

Mitteilung des bulgarischen Fußballverbandes - Englisch