Ex-Boybands im Doppelpack: NKOTBSB starten Deutschlandtournee

Stuttgart (dpa/lsw) - Mädchenträume von einst im Doppelpack: Die Backstreet Boys und die New Kids on the Block starten am Samstag um 19.30 Uhr in Stuttgart ihre Deutschlandtournee. Früher eroberten die amerikanischen Bands mit den damaligen Teenie-Idolen Nick Carter oder Joey McIntyre im Alleingang Mädchenherzen auf der ganzen Welt. Jetzt wollen sie es gemeinsam als NKOTBSB, einer Kombination ihrer Bandnamenskürzel, versuchen.

Auf dem Programm stehen alte Klassiker wie „Step by Step“ (NKOTB) oder „Get down“ (BSB). Nach Angaben des Veranstalters gibt es nur noch Restkarten für das Konzert in Stuttgart. Danach treten die Bands noch in Leipzig, Berlin, Hamburg und Oberhausen auf.

NKOTBSB