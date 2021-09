Evangelischer Theologe Jüngel gestorben

Der evangelische Theologe Eberhard Jüngel ist tot. Er starb am Dienstag im Alter von 86 Jahren, wie die Universität Tübingen am Mittwoch mitteilte. Der Tübinger Universitätsprofessor war eine der wichtigsten Stimmen der protestantischen Theologie und ein Wortführer des ökumenischen Dialogs mit der katholischen Kirche.

Geboren wurde Jüngel am 5. Dezember 1934 in Magdeburg. Nach seiner Promotion über „Paulus und Jesus“ (1961) lehrte er zunächst an der Kirchlichen Hochschule in Ost-Berlin. Im Anschluss an seine Habilitation übernahm er 1966 mit Zustimmung des DDR-Regimes einen Lehrstuhl an der Universität Zürich, 1969 wechselte er als Professor für Systematische Theologie und Religionsphilosophie nach Tübingen. Dort leitete Jüngel 18 Jahre lang auch das Evangelische Stift, in dem schon Hölderlin, Schelling und Hegel ausgebildet wurden.

© dpa-infocom, dpa:210929-99-410610/2