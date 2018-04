Evangelische Landeskirche erinnert an Luther-Streitgespräch

Mit einem Festakt in Heidelberg erinnert die Evangelische Landeskirche Baden am morgigen Donnerstag (19.30 Uhr) an den Generalkonvent mit Martin Luther in der Neckarstadt vor 500 Jahren. Die sogenannte Heidelberger Disputation (Streitgespräch) am 26. April 1518 gilt als früher Meilenstein der Reformationsgeschichte.

Der aus Wittenberg angereiste Luther erläuterte damals seine Glaubensgrundsätze - Studenten und spätere Reformatoren wie Martin Bucer hörten begeistert zu. Luthers Heidelberger Reden hatten große Bedeutung für die Ausbreitung der Lehre im Südwesten. Die Disputation war - nur ein Jahr nach dem Thesenanschlag - der einzige Besuch des Augustinermönchs auf dem Gebiet des heutigen Baden-Württembergs.

In der Region kreuzten sich damals viele Handelswege, auf denen sich die neuen Ideen rasch über das Gebiet hinaus verbreiteten. Damit trafen im Südwesten drei Reformideen direkt aufeinander: von Norden die Lehren Luthers, von Süden die Ideen des Schweizer Theologen Huldrych Zwingli und von Westen die Einflüsse des Franzosen Johannes Calvin. Dies trieb den Streit über die unterschiedlichen Thesen nach Ansicht von Experten voran und verlieh dem Diskurs besondere Dynamik.

Am Donnerstag gedenkt die Evangelische Landeskirche Baden zunächst in der Alten Aula der Universität des Besuchs von Luther. Am Sonntag (29. April) findet dann in der Heiliggeistkirche (11.00 Uhr) ein Festgottesdienst mit Margot Käßmann statt, der früheren Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD).

Mitteilung Landeskirche