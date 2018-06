Evangelische Kirche diskutiert über modernere Gottesdienste

Es ist ein typischer Sonntagmorgen in zwei Tübinger Kirchen. Punkt 10.00 Uhr haben die Glocken zum Gottesdienst gerufen. In die eine Kirche sind etwas mehr als 20 Menschen gekommen - die meisten von ihnen Rentner weit jenseits der 70. Einige Kilometer weiter in der Jakobuskirche sind die Bänke rappelvoll - viele Familien und Kinder sind dort.

Was also machen die einen richtig und die anderen falsch? Die Evangelische Landeskirche in Württemberg hat 2012 als Jahr des Gottesdienstes ausgerufen, um auch über die vielen leeren Kirchenbänke zu diskutieren. Doch während einige bestenfalls das Profil der Gottesdienste am Sonntagmorgen etwas schärfen wollen, fordern Reformer tiefgreifende Strukturänderungen.

Nur etwa jedes 20. Mitglied der evangelischen Kirche geht laut Statistik an einem normalen Sonntag in die Kirche. Das habe zwar auch methodische Gründe, weil die Gottesdienstbesucher ausgerechnet in den Ferien gezählt und alternative Gottesdienste etwa für Jugendliche nicht berücksichtigt würden. „Aber die Gemeinden sind damit natürlich nicht restlos zufrieden, sonst würden sie nicht an dem Thema arbeiten“, sagt Christoph Schweikle, der als Projektpfarrer für das Jahr des Gottesdienstes verantwortlich ist. Schließlich stehe der Gottesdienst im Zentrum des Gemeindelebens.

Doch wie sie mit ihren Gottesdiensten wieder mehr Menschen erreichen könnten, darüber wird in den 1400 württembergischen Gemeinden ganz unterschiedlich nachgedacht. Drei Themen hat die Landeskirche dafür formuliert: „von Gott berührt“, „von Gott bewegt“ und „gemeinsam feiern“. Das mache klar, was Gottesdienst bedeutet, findet Schweikle: „Wir begegnen Gott, wir begegnen einander und wir begegnen den Herausforderungen unseres Alltags.“

Doch reformorientierte Christen finden das allzu theologisch und zu kurz gegriffen. Sie wollen die bestehenden Gottesdienste nicht nur weiterentwickeln, sondern fordern eine grundlegende Strukturreform. „Zu meinen, mit ein paar kleinen Veränderungen hat man plötzlich einen Gottesdienst, der Menschen aus ganz unterschiedlichen Milieus erreicht, das halte ich für eine Überforderung“, sagt Friedemann Stöffler, Vorsitzender der Reforminitiative Kirche für morgen.

„Die Frage ist doch: Wieso bietet die Kirche fast ausschließlich sonntagmorgens Gottesdienste an, die alle im gleichen Stil, mit der gleichen Musik und der gleichen Sprache gefeiert werden“, sagt Stöffler. Sein Vorschlag: Gemeinden müssten Schwerpunkte bilden - für Jugendliche, Familien oder Senioren. „Ich finde, wenn jede Gemeinde da ihr eigenes Profil bildet, ist das nichts Negatives für die Kirche.“

Auch in der Evangelischen Landeskirche in Baden wird darüber nachgedacht, die Gottesdienste viel stärker auf bestimmte Zielgruppen abzustimmen. „Gerade in Städten ist zu überlegen, ob es sinnvoll ist, wenn in mehreren, nicht weit voneinander entfernten Kirchen, zur selben Zeit das gleiche Programm angeboten wird“, sagt Ulrike Beiert, Leiterin der Arbeitsstelle Gottesdienst.

Doch ob viele Gemeinden zu wirklich einschneidenden Veränderungen bereit wären, da ist Schweikle eher zurückhaltend. „Darüber entscheiden weitgehend die Kirchengemeinderäte vor Ort. Und die sind sich bewusst, dass man Gottesdienste nicht am Reißbrett neu erfinden kann. Sie sind bereit, neue Wege zu gehen, setzen dabei aber eher auf nachhaltige Entwicklungen.“

In Baden sind dafür spezielle Coaches unterwegs, die Pfarrer und Gemeinden „kollegial beraten“, wie sie die Qualität ihrer Gottesdienste steigern können, erzählt Beiert. „Bei der Beurteilung von Gottesdiensten herrscht große Sprachlosigkeit. Zwar reden die Menschen darüber, was ihnen beim Gottesdienst gefallen oder missfallen hat, aber das kommt selten beim Pfarrer an.“

Ideen und gute Vorbilder für erfolgreiche Gottesdienste gebe es schließlich einige, betont auch Schweikle. Im Jahr des Gottesdienstes gehe es der Württembergischen Landeskirche darum, solche ansprechenden und zeitgemäßen Gottesdienste noch häufiger zu feiern und die Menschen dazu einzuladen. Die Bereitschaft dazu sei auch in den Gemeinden vor Ort da, ist er sicher: „Die Motivation der Gottesdienstverantwortlichen ist enorm hoch.“