Evangelische Heimstiftung: Antigen-Schnelltests einsetzen

Die Evangelische Heimstiftung plant den Einsatz von Corona-Schnelltests in ihren landesweit 86 Pflegezentren für ältere Menschen. Wie eine Sprecherin des gemeinnützigen Unternehmens am Dienstag mitteilte, hat in dieser Woche ein Versuch mit Tests von vier Anbietern in einem Pflegeheim in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) begonnen. Im Laufe dieser Woche wolle man auch in einem Pflegeheim in Mannheim den möglichen Einsatz von Corona-Antigen-Schnelltests unter die Lupe nehmen.

Zunächst hatte der SWR über die Versuche mit den Tests in Winnenden berichtet. Wie in der Stadt im Rems-Murr-Kreis sollen auch in Mannheim zunächst Bewohner und Mitarbeiter untersucht werden. Geschultes Personal nimmt dazu einen Abstrich im Nasen-Rachenraum vor. Nach etwa 20 Minuten soll ein Ergebnis vorliegen.

Dabei gehe es indes nicht nur um die Qualität der Tests, sondern auch um die Anwendung im Alltag. „Wir müssen eine Strategie für alle unsere Standorte ausarbeiten“, sagte die Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Dabei gehe es etwa darum, wie sich Besucher möglichst effizient testen lassen können. Daher werde auch über Besuchszeiten und Personalplanungen diskutiert. Ziel sei es, bis Ende Oktober alle 86 Pflegezentren mit den Tests auszustatten.

Die Schnelltests basieren auf dem Nachweis von Coronavirus-Eiweißen. Bei Antigen-Tests werden in Abstrichproben charakteristische Viren-Proteine erkannt. Die Methode gilt zwar als weniger zuverlässig als viele der bislang üblichen PCR-Tests auf Viren-Erbgut, dafür aber oft als schneller und günstiger. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will die Zahl der Corona-Schnelltests für Pflegeheime und Krankenhäuser deutlich erhöhen. Alten- und Pflegeheime sollen ab dem 15. Oktober flächendeckend Corona-Tests durchführen, um Bewohner, Personal und Besucher besser vor dem Virus zu schützen.

Evangelische Heimstiftung