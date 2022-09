European-League-Qualifikation: Deutsches Los für Frisch Auf

Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen trifft in der zweiten Qualifikationsrunde der European League in einem deutschen Duell auf den TBV Lemgo Lippe. Das ergab die Auslosung am Dienstag bei der Europäischen Handball-Föderation (EHF) in Wien. Der Sieger aus Hin- und Rückspiel zieht in die Gruppenphase des zweithöchsten europäischen Clubwettbewerbs ein, die am 25. Oktober beginnt.

„Gerade mit Blick auf Europa ist das natürlich nicht das Los, das Europapokal-Feeling aufkommen lässt. Zudem ist der TBV einer der stärksten Clubs, die im Lostopf waren“, sagte Göppingens Sportlicher Leiter Christian Schöne. Schon an diesem Mittwoch (19.05 Uhr/Sky) treten beide Mannschaften in der Handball-Bundesliga (HBL) gegeneinander an.

