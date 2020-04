Europapokal-Saison der Rhein-Neckar Löwen ebenfalls beendet

Durch den Abbruch des EHF-Pokals ist für die Rhein-Neckar Löwen auch die Saison im Handball-Europacup vorzeitig beendet. Die Europäische Handballföderation (EHF) entschied am Freitag, den Wettbewerb aufgrund der Coronavirus-Pandemie nicht mehr fortzusetzen. Mit vier Siegen aus vier Spielen hatten die Mannheimer in ihrer Gruppe klar auf Viertelfinal-Kurs gelegen. Das Finalturnier um den EHF-Pokal Ende August in Berlin war ursprünglich das große Ziel der Mannschaft von Trainer Martin Schwalb.

