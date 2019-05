In Baden-Württemberg sind seit Sonntagmorgen rund 8,5 Millionen Menschen zu den Europa- und Kommunalwahlen aufgerufen. Die Wahllokale öffneten um 8.00 Uhr. In der Stadt Stuttgart lag die Wahlbeteiligung für die Kommunalwahlen gegen Mittag - einschließlich der Briefwähler - bereits bei 27,7 Prozent. Im Jahr 2014 waren es demnach nur 19,9 Prozent gewesen, wie eine Stadtsprecherin mitteilte. Für das Land wollte die Landeswahlleiterin erste Zahlen zur Wahlbeteiligung am Nachmittag bekanntgeben.

Die Wähler in den 1101 Südwest-Gemeinden haben mehrere Dutzend Stimmen, die sie an die Kandidaten für den Gemeinderat vergeben können. Zudem werden in rund 400 Gemeinden die Mitglieder der Ortschaftsräte bestimmt, und in 35 Landkreisen steht die Wahl der neuen Kreistage an. Im Raum Stuttgart wählen die Bürger auch die Mitglieder der Regionalversammlung des Verbands Region Stuttgart. Die Auszählung für die Kommunalwahlen wird mehrere Tage dauern.

Bei der Europawahl werden die Mitglieder des Europäischen Parlamentes bestimmt. Ein vorläufiges Ergebnis sollte am späten Sonntagabend vorliegen. Vor fünf Jahren hatte im Südwesten die CDU mit 39,3 Prozent klar vorne gelegen. Auf den zweiten Platz kam die SPD mit 23 Prozent.

Nach einer Umfrage des Instituts Infratest Dimap im Auftrag des SWR, die Mitte Mai veröffentlicht wurde, müssen CDU und SPD bei der Europawahl mit Verlusten rechnen. Die CDU bliebe nach dieser Erhebung aber stärkste Kraft. Großer Gewinner könnten die Grünen sein. Die Umfrage sah die Ökopartei vor der SPD auf dem zweiten Platz.

Der Ausgang der Europa- und Kommunalwahlen wird auch landespolitisch mit Spannung erwartet. In der Südwest-CDU steht die Frage an, wer die Partei als Spitzenkandidat in die Landtagswahl 2021 führt. Dabei dürfte nach Ansicht vieler Regierungsvize Thomas Strobl, der auch Landesparteichef ist, ins Rennen gehen. Konkurrentin könnte Kultusministerin Susanne Eisenmann sein. Beide haben sich dazu aber noch nicht geäußert.

In Stuttgart beantragten rund 98 000 Menschen für die Gemeinderatswahlen Briefwahl - so viele wie nie zuvor. Allerdings schickten nicht alle Briefwähler ihre Unterlagen auch zurück, zudem erschienen manche dann doch lieber persönlich im Wahllokal, wie die Stadtsprecherin sagte. Erfahrungsgemäß sei demzufolge mit rund 84 000 Briefwählern für die Gemeinderatswahlen in der Landeshauptstadt zu rechnen.

Ergebnisse Gemeinderatswahlen 2014

Ergebnisse Kreistagswahlen 2014

Landeszentrale für politische Bildung zum Thema Kommunalwahlen

Landeszentrale für politische Bildung zum Thema Kommunalwahlen II

Innenministerium zum Thema Kommunalwahlen

Ergebnisse Europawahl 2014

Europäisches Parlament

Landeszentrale für politische Bildung zur Europawahl

Informationen der Landeswahlleiterin

Ergebnisse Europawahlen Zeitreihe

Statistisches Landesamt zu Europawahlen

Statistisches Landesamt zu Kommunalwahlen

Stadt Stuttgart

Stadt Mannheim

Stadt Karlsruhe

Stadt Freiburg

Stadt Pforzheim