Europa-Park: Zerstörte Attraktion „Piraten in Batavia“ wird wieder aufgebaut

Die bei dem Großbrand im Europa-Park Ende Mai zerstörte Attraktion "Piraten in Batavia" wird wieder aufgebaut. Der Chef des Parks, Michael Mack, bestätigte die Pläne via Twitter.

"Die Piraten kommen zurück! Wir können noch keine Details nennen, aber sie werden wieder einen Platz bekommen", so Mack. „Wir stehen für die Liebe zum Detail. Deshalb braucht es auch ein bisschen Zeit, um etwas qualitativ Hochwertiges hinzubekommen“, sagte eine Sprecherin am Donnerstag der Deutschen Presse Agentur.

Das war ein toller Abend heute beim #swrlive im SWR Studio Freiburg. Vielen Dank für das Gespräch @swraktuell. Und ja, die Piraten kommen zurück! Wir können noch keine Details nennen, aber sie werden wieder einen Platz bekommen.— Michael Mack (@MichaelMack) 6. Juni 2018

Zuvor hatte die Parkleitung betont, an der Unglücksstelle eine neue Attraktion für die ganze Familie errichten zu wollen. Im Gespräch mit schwäbische.de bestätigte die Sprecherin des Parks, Corina Zanger, entsprechende Meldungen. Die Brandstelle ist derzeit für die Öffentlichkeit noch nicht wieder zugänglich.

Der Park selbst bestätigte auf Facebook die Pläne und den Wiederaufbau der Attraktion. Zum derzeitigen Zeitpunkt könne man zwar noch keine konkreten Pläne nennen, allerdings werde es sich wieder um eine Indoor-Themenfahrt handeln.

„Piraten in Batavia“ waren eine der beliebtesten Attraktionen des Europaparks. (Foto: Europapark)

Dass die beim Brand zerstörte Attraktion "Piraten in Batavia" bei vielen Fans des Europa-Parks eines der Highlights war, habe man natürlich registriert, so Zanger. Die große Welle der Solidarität im Netz habe gut getan und gebe Kraft, die anstrengenden Wochen besser überstehen zu können. Ähnlich hatte sich zuvor bereits der Gründer des Europa-Parks, Roland Mack, geäußert.

Eine Online-Petition zum Wiederaufbau der Attraktion hatte annähernd 10.000 Unterstützer, auch eine Facebook-Gruppe mit der gleichen Intention hatte zwischenzeitlich über 13.000 Mitglieder.

+++ Hier geht es direkt zur Petition +++

In einer Umfrage auf schwäbische.de stimmte die überwältigende Mehrheit der Teilnehmer ebenfalls für einen Wiederaufbau des beliebten Fahrgeschäfts. 79 Prozent (Stand 07.06. 12 Uhr) waren der Meinung, dass die Attraktion zu den Besten des Europa-Parks gehöre und wieder aufgebaut werden solle.

Unmittelbar nach der Ankündigung des Park-Chefs Mack, die "Piraten in Batavia" wieder aufbauen zu wollen, reagierten zahlreiche Fans in den sozialen Netzwerken mit Freude über die Nachricht.

Es wird großartig"

kommentierte ein User auf Facebook die Ankündigung des Parks. "Hoffentlich bleibt es auch bei dem neuen Konzept bei einer Bootsfahrt", äußerte ein weiterer Fan den Wunsch, die Piratenfahrt eng am bisherigen Konzept auszurichten, denn im Vergleich zu anderen Themenfahrten sei dies immer etwas ganz besonderes gewesen.

Zahlreiche Fans freuen sich, dass die "Piraten in Batavia" wieder kommen

Seit 1987 war die Indoor-Bootsfahrt im Themenbereich "Niederlande" in Betrieb. Thematisch drehte sich die Attraktion hauptsächlich um den Einfall von Piraten in die Hafenstadt Batavia, wie die indonesische Hauptstadt Jakarta bis 1942 hieß. Entlang des Kanals lieferten sich mechanische Puppen, sogenannte Animatronics, Schießereien und Wirtshausprügeleien.

Der Brand Ende Mai hatte Teile der Themenbereiche "Holland" und "Skandinavien" zerstört. Eine Kleiderkammer für Mitarbeiter, ein Restaurant und mehrere Hallen brannten nieder. Einige der ebenfalls in Mitleidenschaft gezogenen Fahrgeschäfte und Restaurants konnten bereits wieder öffnen, zuletzt die beliebte Tassenfahrt. Auch das "Fjord-Rafting" soll in Kürze wieder den Betrieb aufnehmen. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei hatten ergeben, dass in dieser Attraktion vermutlich die Brandursache in einem technischen Defekt zu finden ist.