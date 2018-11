Europa-Park plant kilometerlange Seilbahn nach Frankreich

Zwischen Deutschland und Frankreich könnte es schon bald eine mehrere Kilometer lange Seilbahn geben. "Ein deutsch-französisches Projekt soll beide Länder durch eine Seilbahn hoffentlich näher bringen", teilte der Europa-Park in Rust auf seinem offiziellen Twitter-Account mit.

Demnach werden am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz weitere Details bekannt gegeben. Die Investition werde viele neue Arbeitsplätze schaffen, so die Ankündigung weiter.

Ein Traum wurde geboren: Ein deutsch-französisches Projekt soll beide Länder durch eine Seilbahn hoffentlich näher bringen. Die Investition nach Frankreich wird neue Arbeitsplätze schaffen. Informationen werden morgen auf der Pressekonferenz um 17:45 @europa_park bekannt gegeben.— Europa-Park Sprecher (@ep_sprecher) 5. November 2018

Zuvor hatte bereits die französische Zeitung Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA) über das Vorhaben berichtet. Demnach soll sich Park-Eigentümer Michael Mack am Sonntag in Straßburg mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron getroffen haben, der das Projekt begrüßt haben soll.

Am Montagabend meldete sich Mack dann selbst zu Wort. Via Twitter postete er ein Foto mit Emmanuel Macron und dem Hinweis, dass ihm das Elsass besonders wichtig sei. Man sei in Gesprächen mit der regionalen Politik und den Verbänden in Bezug auf eine gemeinsame deutsch-französische Vision.

Das Elsass und die @regiongrandest sind uns ganz besonders wichtig und wir sind in Gesprächen mit der regionalen Politik und den Verbänden in Bezug auf eine gemeinsame deutsch-französische Vision. Weitere Informationen morgen bei einem Pressetermin im @europa_park @JeanROTTNER pic.twitter.com/zoaPtz1BMt— Michael Mack (@MichaelMack) 5. November 2018

Wie die Badische Zeitung berichtet, könnte die Seilbahn beispielsweise in Rhinau oder Diebolsheim enden. Vom Europa-Park aus betrage die Entfernung rund 5,6 Kilometer Luftlinie bis nach Rhinau, nach Diebolsheim etwa 5,2 Kilometer. Weiter heißt es, Teile der Bahn könnten womöglich durch ein Naturschutzgebiet führen.