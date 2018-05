Europa-Park nach Großbrand wieder geöffnet - sieben Feuerwehrleute verletzt

Trotz des Großbrandes am Samstagabend hat der Europa-Park im baden-württembergischen Rust bereits am Sonntagmorgen wieder seine Pforten für Besucher geöffnet.

Aktuelle Info: Wir freuen uns, bestätigen zu können, dass der Europa-Park morgen um 9 Uhr bis auf die vom Brand beschädigten Bereiche öffnen wird! Auch Veranstaltungen wie „Immer wieder Sonntags“ finden wie geplant statt. Meldung PolizeiOG https://t.co/VuQltNZA3C— Europa-Park Sprecher (@ep_sprecher) 26. Mai 2018

Wie ein Sprecher des Parks mitteilte, seien aktuell die Panorama Bahn, Monorail, Piraten in Batavia, Fjord Rafting, Dschungel-Floßfahrt und Koffiekopjes nicht in Betrieb. Auch einige gastronomische Angebote rund um die beiden nicht zugänglichen Themenbereiche Holland und Skandinavien bleiben geschlossen. Alle anderen Attraktionen des Parks können von den Gästen benutzt werden.

Bei den Löscharbeiten erlitten sieben Feuerwehrleute Rauchvergiftungen, Besucher und Mitarbeiter des größten deutschen Freizeitparks wurden wohl nicht verletzt. Der Großbrand selbst ist gelöscht. Derzeit würden noch letzte Glutnester gelöscht und die betroffenen Bereiche aufgeräumt, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen in Rust. Die Brandursache und die Höhe des Schadens seien aber noch unklar. Sachverständige nahmen demnach am Morgen ihre Ermittlungen auf. Zuerst war von drei verletzten Feuerwehrkräften die Rede, am Sonntagmittag korrigierte die Polizei die Angaben. Doch alle der verletzten Rettungskräfte hätten bereits wieder das Krankenhaus verlassen können, heißt es weiter.

Reaktionen und Bilder aus dem Netz

Nach Angaben des Freizeitparks war das Feuer am frühen Samstagabend in einer Lagerhalle ausgebrochen und erfasste dann auch die angrenzende Attraktion „Die Piraten von Batavia“ — eine Anlage, in der Besucher Bootsfahrten machen konnten. Die Feuerwehr rückte mit hunderten Kameraden an, auch Polizei und THW waren an dem Großeinsatz beteiligt. Laut Polizei waren rund 500 Rettungskräfte im Einsatz. Auf dem Gelände befanden sich etwa 25 000 Parkbesucher, die sich tadellos verhalten hätten.

Feuerwehrleute löschen einen Brand in den Kulissen im Europapark Rust. (Foto: dpa)

Nach Angaben des Südwestrundfunks (SWR) war die Freilichtbühne in dem Park für die Sendung „Immer wieder sonntags“ mit Moderator Stefan Mross nicht von dem Brand betroffen. Die Musikshow ist am Sonntag live in der ARD ausgestrahlt worden.

Moderator Stefan Mross sprach im Zusammenhang mit dem Brand von einer sehr langen „Schrecksekunde“. „An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei allen Einsatzkräften bedanken, bei allen Helfern des Europa-Parks“, sagte Mross am Sonntag zu Beginn der Sendung.

Bei strahlendem Sonnenschein eröffnete der Moderator die Sendung am Sonntag. Kameraschwenks zeigten jubelnde Zuschauer und blauen Himmel. Von der Rauchsäule des Großbrandes war nichts mehr zu sehen. „Immer wieder sonntags“ wird vom Festivalgelände des Europa-Parks übertragen.

Die Schweizer Schlagersängerin Beatrice Egli, die ebenfalls am Sonntag Gast der Show war, schrieb auf ihrem Instagram-Profil: „Feuer im Europa Park!! Probe immer wieder Sonntags.“ Dazu verbreitete sie mehrere Videos, die — aus sicherer Entfernung aufgenommen — eine gewaltige Rauchsäule zeigen.

Der Europa-Park ist Deutschlands größter Freizeitpark und rechnet in diesem Jahr nach eigener Auskunft mit mehr als 5,6 Millionen Besuchern, ähnlich wie im Vorjahr. Er war 1975 eröffnet worden. Der 95 Hektar große Park zählt mehr als 100 Attraktionen und Shows.

