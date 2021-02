Europa League: Hoffenheim gegen Molde um Achtelfinaleinzug

An mehreren Stellen in der Stadt, darunter am Kontaktladen des Vereins Jugend Aktiv in der Viehmarktstraße, an Laternenmasten zwischen ZOB und Hochschule sowie an den Schaukästen der „Schwäbischen Zeitung“, klebten diese Woche Aufkleber mit unterschiedlichen Motiven, die der rechten Szene zuzuordnen sind. Wer diese offenbar am vergangenen Wochenende dort anbrachte, ist bislang unklar.

Auf einem der Aufkleber steht eine anti-israelische Parole, zwei weitere tragen Parolen und Zitate, die der rechten Szene zuzuordnen sind.