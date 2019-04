Flächendeckende Fahrverbote für Diesel der Euronorm 5 soll es in Stuttgart nicht geben. „Die Prognosen zeigen, dass zonale Fahrverbote für Euro-5-Diesel in Stuttgart nicht mehr angezeigt sind“, sagte der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag in Stuttgart. Er bezog sich auf Zahlen, die Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) zuvor im Kabinett vorgelegt hatte.

Nach einem neuen Gutachten des Regierungspräsidiums Stuttgart entwickeln sich die Schadstoffwerte in der Luft deutlich besser als zunächst gedacht. „Die Luft in Stuttgart wird besser, und sie wird in einem Tempo besser, wie es viele noch vor Kurzem nicht geglaubt hätten“, so Vize-Regierungschef Thomas Strobl (CDU). Mit Verweis auf das Gutachten sagte Kretschmann, dass 2015 noch auf 88 Kilometern im Stuttgarter Stadtgebiet die Grenzwerte für Stickstoffdioxid überschritten worden seien, 2018 seien es 44 Kilometer gewesen. „Die Prognose bis 2019 geht lediglich von 14 Streckenkilometern aus, vornehmlich im Kessel, bei denen der zulässige Jahresmittelwert noch nicht eingehalten wird.“ Fahrverbote für Euro-5-Diesel kämen allenfalls auf besonders belasteten Straßen in Betracht. „Aber wir tun alles, um auch das zu verhindern“, sagte Kretsch mann. So geht das neue Gutachten etwa weiter davon aus, dass am besonders belasteten Neckartor in Stuttgart der Jahresgrenzwert für Stickstoffdioxid auch 2019 überschritten wird.

An Fahrverboten für Euro-4-Diesel werde indes nicht gerüttelt. Diese gelten seit Jahresbeginn für den gesamten Stadtbezirk Stuttgart – seit April auch für Bewohner der Stadt. „Euro-4-Fahrverbote sind Bestandteil dessen, dass die Luft besser wird“, sagte Kretschmann. Strobl verwies auf die weitreichenden Ausnahmen, die für Fahrer von Euro-4-Dieseln geschaffen wurden. Eine davon: Die Fahrt zu 16 Park-und-Ride-Plätzen sowie -Parkhäusern am Stadtrand sei möglich, obwohl diese in der Fahrverbotszone liegen.

Mögliche weitere Fahrverbote hatten die grün-schwarze Koalition schwer belastet. „Wir haben eine vorhandene Klippe zunächst mal ganz gut umfahren“, sagte Strobl. Das liege an den Maßnahmen für bessere Luft, die die Regierung beschlossen habe. SPD-Fraktionschef Andreas Stoch nannte das „unsinnig“. Schließlich seien die Schadstoffwerte schon 2018 deutlich gesunken, „also ohne die jüngsten Fahrverbote, ohne spezielle Straßenbeläge oder Fassadenfarben“. FDP-Verkehrsexperte Jochen Haußmann sieht im neuen Gutachten den Beweis dafür, dass Fahrverbote hätten vermieden werden können. Er spricht von einer „gewollten Eskalation vonseiten der Grünen, die einen Hebel für ihre autofeindliche Politik suchen“.